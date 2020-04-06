В центре Николаева выстрелом в голову ранили известного криминального авторитета "Мультика"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости-N.
Вооруженный конфликт произошел сегодня, 6 марта, возле во дворе офисного центра "Техноконтракт" ул. Садовая.
Работники автомойки, которая расположена неподалеку, слышали выстрелы, а после и лежащего в луже крови на асфальте человека. Стрелявший с места происшествия скрылся. На месте происшествия также найдены несколько гильз калибра 9 мм.
Как сообщает издание, бизнесмен Михаил Титов в данный момент находится в реанимации БСМП.
На место происшествия прибыл наряд полиции. Место происшествия в настоящее время оцеплено, ведутся следственные действия.
Справка: Михаил Титов является подозреваемым в уголовном производстве, открытом прокуратурой по факту создания в Николаеве организованной преступной группировки, имевшей влияние на местные органы власти.
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