08:59  06 апреля
Сегодня начали действовать усиленные правила карантина: что нужно знать
09:11  06 апреля
Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 1319
11:57  06 апреля
Власть не планирует переносить местные выборы
UA | RU
UA | RU
06 апреля 2020, 15:46 7

В центре Николаева выстрелом в голову ранили известного криминального авторитета "Мультика"

Читайте також
українською мовою
06 апреля 2020, 15:46 7
Читайте також українською мовою
В Николаеве ранение в голову получил известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов, известный как криминальный авторитет "Мультик"
Фото: Новости-N
В Николаеве ранение в голову получил известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов, известный как криминальный авторитет "Мультик"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости-N.

Вооруженный конфликт произошел сегодня, 6 марта, возле во дворе офисного центра "Техноконтракт" ул. Садовая.

Работники автомойки, которая расположена неподалеку, слышали выстрелы, а после и лежащего в луже крови на асфальте человека. Стрелявший с места происшествия скрылся. На месте происшествия также найдены несколько гильз калибра 9 мм.

Как сообщает издание, бизнесмен Михаил Титов в данный момент находится в реанимации БСМП.

На место происшествия прибыл наряд полиции. Место происшествия в настоящее время оцеплено, ведутся следственные действия.

Справка: Михаил Титов является подозреваемым в уголовном производстве, открытом прокуратурой по факту создания в Николаеве организованной преступной группировки, имевшей влияние на местные органы власти.


стрельба полиция Николаев Михаил Титов
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 апреля 2020, 11:03
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Последние Популярные
Алёна Коханчук
Юрий Бутусов
Илия Куса
Все блоги »
Херсонское счастья: Дубинский, хайп и пиар
06 апреля 2020, 12:00
Биохимик Мирон Rogosinski: "Непрофессионализм власти погубит людей больше, чем коронавирус"
03 апреля 2020, 17:09
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »