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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
04 мая 2020, 15:34 15

В Кривом Роге в коробке нашли младенца

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04 мая 2020, 15:34 15
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3 мая на микрорайоне 5-й Заречный жительница Кривого Рога нашла в лесополосе коробку с младенцем
Фото: Pixabay
3 мая на микрорайоне 5-й Заречный жительница Кривого Рога нашла в лесополосе коробку с младенцем

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ "Первый Городской”.

Женщина наткнулась на жуткую находку случайно, когда в 21:20 шла микрорайоном домой. На место инцидента вызвала полицию и медиков.

Врачи осмотрели ребенка и установили , что это новорожденный мальчик. Жизни ребенка ничего не угрожает, его поместили в Криворожский перинатальный центр.

Сейчас полицейские разыскивают биологическую мать ребенка.

Как писали RegioNews ранее, 30 апреля в Харькове полицейские задержали женщину, которая отрезала своей 13-летней дочке голову, сложил части тела в пакет и голой ходила с ним по трассе.


полиция дети Кривой Рог
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