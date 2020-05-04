В Кривом Роге в коробке нашли младенца

3 мая на микрорайоне 5-й Заречный жительница Кривого Рога нашла в лесополосе коробку с младенцем

Фото: Pixabay

3 мая на микрорайоне 5-й Заречный жительница Кривого Рога нашла в лесополосе коробку с младенцем

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на местное СМИ "Первый Городской”.

Женщина наткнулась на жуткую находку случайно, когда в 21:20 шла микрорайоном домой. На место инцидента вызвала полицию и медиков.

Врачи осмотрели ребенка и установили , что это новорожденный мальчик. Жизни ребенка ничего не угрожает, его поместили в Криворожский перинатальный центр.

Сейчас полицейские разыскивают биологическую мать ребенка.

Как писали RegioNews ранее, 30 апреля в Харькове полицейские задержали женщину, которая отрезала своей 13-летней дочке голову, сложил части тела в пакет и голой ходила с ним по трассе.