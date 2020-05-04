У Кривому Розі затримали кримінального авторитета

2 квітня о 23:00 на виїзді з Кривого Рогу правоохоронці затримали кримінального авторитета на прізвисько "Дід”

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2 квітня о 23:00 на виїзді з Кривого Рогу правоохоронці затримали кримінального авторитета на прізвисько "Дід”

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на пресслужбу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

55-річного чоловіка затримали оперативники управління стратегічних розслідувань. Кримінальний авторитет разом з двома своїми охоронцями намагався втікти на автомобілі "Мерседес”.

Вперше зловмисник втік 28 квітня при виході з будівлі Вознесенського райсуду Миколаївської області. Туди його доправили після того, як "Дід”,незважаючи на п’ятирічну заборону в’їзду на територію України, незаконно перетнув український кордон. Тоді суд виніс рішення прозатримання "авторитета" та поміщення його до Миколаївського пункту тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства на 6 місяців.

Як писали RegioNews раніше, у Миколаєві 6 квітня поранення в голову отримав відомий у Миколаєві бізнесмен Михайло Тітов, відомий як кримінальний авторитет "Мультик".