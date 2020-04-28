Покушение на "Мультика" в Николаеве: состояние раненого стабильно тяжелое
Николаевский бизнесмен Михаил Титов, известный как криминальный авторитет "Мультик" после ранения находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Преступности.НЕТ.
Главврач БСМП Александр Демьянов рассказал, что несколько операций ему было проведено непосредственно после поступления в больницу, еще как минимум две планируются.
"Прогнозы будут известны, но, наверное, уже по выписке. Предстоит еще долгое лечение, реабилитация и как минимум два оперативных вмешательства. Сейчас стоит задача окончательно стабилизировать состояние, а потом уже задумываться над реабилитацией и плановым оздоровлением", – рассказал Демьянов.
Напомним, что в центре Николаева выстрелом в голову ранили известного криминального авторитета "Мультика". По информации местных СМИ, только благодаря тому, что охрана буквально за несколько минут доставила раненого в больницу, его удалось спасти. Он потерял около 3 литров крови и в больницу был доставлен в состоянии геморрагического шока.
После в полиции сообщили, что они установили место засады вероятного снайпера и оружие, из которого стреляли.
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