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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
14 квітня 2020, 18:35 1

У Кривому Розі вилучили зброю і наркотики на майже мільйон гривень

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14 квітня 2020, 18:35 1
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У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області поліцейські затримали членів злочинної групи з наркотиками на чверть мільйона гривень
Фото:depositphotos
У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області поліцейські затримали членів злочинної групи з наркотиками на чверть мільйона гривень

Про це інформують RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

14 квітня правоохоронці затримали трьох містян з Кривого Рогу, які виготовляли та збували наркотики. Правоохоронці провели 9 обшуків за місцем проживання підозрюваних. Вилучили понад кілограм марихуани та метадон, а також зброю - гранату РГД-5, карабін та патрони.

У квартирі, де проживав один із затриманих, поліцейські виявили нарколабораторію. Там теж знаходилися сировина для виготовлення метамфетаміну та гроші, виручені за продаж наркотиків.

Спецоперацію проводили спільно з працівниками оперативного підрозділу УСБУ та управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області. Силову підтримку забезпечували поліцейські полку поліції особливого призначення.

Затриманим загрожує від шести до 10 років позбавлення волі. Також поліцейські намагаються встановити й затримати інших учасників злочинної групи.

Як писали RegioNews раніше, 27 березня правоохоронці Запорізької області затримали групу осіб за підозрою у контрабанді, виготовленні та збуті оптових партій психотропних речовин та прекурсорів у різні регіони країни.


наркотики поліція Дніпропетровська область Кривий Ріг
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