В харьковских райотделах полиции ГБР проводит обыски

В нескольких отделениях полиции Харьковской области проходят обыски

Фото: ГБР

В нескольких отделениях полиции Харьковской области проходят обыски

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Следственные действия проводят сотрудники ГБР и представители областной прокуратуры.

В бюро расследований не сообщили причину обысков но подтвердили, что следственные действия начались еще утром. По информации издания, следственные действия могут быть связаны с фактами масштабных незаконных порубок на территории государственных лесных хозяйств Харьковской области.

Стало известно, что обыски проходят в Коломакском, Валковском, Змиевском отделах полиции.