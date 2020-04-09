В харьковских райотделах полиции ГБР проводит обыски
В нескольких отделениях полиции Харьковской области проходят обыски
В нескольких отделениях полиции Харьковской области проходят обыски
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
Следственные действия проводят сотрудники ГБР и представители областной прокуратуры.
В бюро расследований не сообщили причину обысков но подтвердили, что следственные действия начались еще утром. По информации издания, следственные действия могут быть связаны с фактами масштабных незаконных порубок на территории государственных лесных хозяйств Харьковской области.
Стало известно, что обыски проходят в Коломакском, Валковском, Змиевском отделах полиции.
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