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27 марта 2020, 14:23 3

В Запорожье повязали банду "дилеров" нового наркотического психотропа из Европы и Азии

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27 марта 2020, 14:23 3
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Правоохранители Запорожской области задержали группу людей по подозрению в контрабанде, изготовлении и сбыте оптовых партий психотропных веществ и прекурсоров в разные регионы страны
Фото: Национальная полиция
Правоохранители Запорожской области задержали группу людей по подозрению в контрабанде, изготовлении и сбыте оптовых партий психотропных веществ и прекурсоров в разные регионы страны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.

Во время обысков у наркодельцов изъяли более 20 кг психотропных веществ, оборудование для их синтеза, более полутонны прекурсоров, большое количество банковских карт, компьютерную технику с перепиской с поставщиками и почти 200 тысяч долларов США. Стоимость обнаруженного, по информации источника, по ценам черного рынка составляет "миллионы гривен".

В то же время, на сайте Нацполиции области речь идет о стоимости изъятого психотропного вещества и прекурсоров - "около миллиона гривен". Полицейские также сообщили, что изъят 21 литр нового психотропного вещества - "Альфа-бромвалерофенон".

По данным Офиса генпрокурора, пятеро жителей Запорожья наладили масштабный наркотрафик в Украину из Восточной Азии и стран Евросоюза. Они ежемесячно получали из-за границы почти 300 килограммов психотропов и прекурсоров, в дальнейшем синтезировали в нарколаборатории, а готовый "товар" сбывали через разветвленную дилерскую сеть на территории всей страны.

По данным Нацполиции, прекурсоры поступали из Польши, Китая и Германии.

Сейчас открыто уголовное производство по фактам контрабанды наркосредств и незаконному изготовлению наркотиков, решается вопрос о сообщение указанным лицам о подозрении.


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