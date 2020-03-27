В Запорожье повязали банду "дилеров" нового наркотического психотропа из Европы и Азии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.
Во время обысков у наркодельцов изъяли более 20 кг психотропных веществ, оборудование для их синтеза, более полутонны прекурсоров, большое количество банковских карт, компьютерную технику с перепиской с поставщиками и почти 200 тысяч долларов США. Стоимость обнаруженного, по информации источника, по ценам черного рынка составляет "миллионы гривен".
В то же время, на сайте Нацполиции области речь идет о стоимости изъятого психотропного вещества и прекурсоров - "около миллиона гривен". Полицейские также сообщили, что изъят 21 литр нового психотропного вещества - "Альфа-бромвалерофенон".
По данным Офиса генпрокурора, пятеро жителей Запорожья наладили масштабный наркотрафик в Украину из Восточной Азии и стран Евросоюза. Они ежемесячно получали из-за границы почти 300 килограммов психотропов и прекурсоров, в дальнейшем синтезировали в нарколаборатории, а готовый "товар" сбывали через разветвленную дилерскую сеть на территории всей страны.
По данным Нацполиции, прекурсоры поступали из Польши, Китая и Германии.
Сейчас открыто уголовное производство по фактам контрабанды наркосредств и незаконному изготовлению наркотиков, решается вопрос о сообщение указанным лицам о подозрении.
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