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Александра Василенко
журналист
07 апреля 2020, 18:35

В Полтавской области разыскивают опасного преступника: подробности

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07 апреля 2020, 18:35
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Правоохранители в Полтавской области разыскивают Константина Керча - злоумышленника, которого подозревают в создании порнографии и изнасиловании
Фото: Pixabay
Правоохранители в Полтавской области разыскивают Константина Керча - злоумышленника, которого подозревают в создании порнографии и изнасиловании

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Как сообщают сотрудники полиции, 23-летний подозреваемый скрывается от органов досудебного расследования. В рамках открытого уголовного производства мужчине избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Это - один из трех фигурантов уголовного производства, которое полиция начала в феврале 2020 года. Тогда Нацполиция прекратила деятельность порностудий, которые организовал 54-летний мужчина на съемных квартирах. Он представлялся фотографом, налаживал контакт с малолетними и несовершеннолетними, а затем насиловал их вместе со своим 23-летним подельником. За съемки во "взрослом” кино платил от 500 до 1,5 тыс грн. Во время обысков полиция обнаружила в его квартире двух несовершеннолетних девушек, с которыми он планировал вступить в половые сношения.

Во время санкционированных обысков полиция изъяла около 2 терабайтов видео, на которых засняты 143 сцены сексуального характера. В создании порнофильмов и фотографий злоумышленники использовали девушек в возрасте от 8 до 17 лет. Отснятый материал за денежные средства сбывали через сеть интернет в страны Европейского Союза, Азии и стран Америки.

Двух мужчин, которые снимали фото и видео и были актерами собственных фильмов, суд взял под стражу. Третьего, который был пособником преступной деятельности, отпустили под залог. Организатор порностудии впоследствии скончался в СИЗО.

Как писали RegioNews ранее, правоохранители арестовали жительницу города Вольногорск Днепропетровской области, которая снимала порно-видео со своей 4-летней дочкой.


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