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26 марта 2020, 09:12 4

Коронавирус в мире: Италия и Испания опередили Китай по количеству смертей

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26 марта 2020, 09:12 4
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От начала распространения короновірусної болезни в мире зарегистрировано 472 тысяч 76 случая заражения COVID-19, умерли 21 тыс. 308 человек, выздоровели – 114 тыс. 870
Фото: twitter/XHNews
От начала распространения короновірусної болезни в мире зарегистрировано 472 тысяч 76 случая заражения COVID-19, умерли 21 тыс. 308 человек, выздоровели – 114 тыс. 870

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на карту центра Джона Хопкинса.

В частности, в Италии умерло 7503 человека, в Испании – 3647, Китае – 3169, Иране – 2077, Франции – 1331.

При этом за сутки в Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 683 человека. В Испании - 656, Америка - 247, Франция – 231, Иран – 143, Нидерланды – 80, Бельгия – 56, Германия – 47, Великобритания – 43.

Лидером по количеству лиц, что выздоровели, не учитывая Китай, является Иран – 9625 человек, Италия - 9362, Испания - 5367, Франция - 3900, Южная Корея - 4144, Германия - 3547, США - 394 (при 66 782 случаях заражения в целом).

Напомним, по состоянию на 25 марта общее количество смертей от коронавируса COVID-19 во всем мире составило уже более 20 тысяч и составляет 20 828 человек.


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