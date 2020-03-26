Коронавирус в мире: Италия и Испания опередили Китай по количеству смертей
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на карту центра Джона Хопкинса.
В частности, в Италии умерло 7503 человека, в Испании – 3647, Китае – 3169, Иране – 2077, Франции – 1331.
При этом за сутки в Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 683 человека. В Испании - 656, Америка - 247, Франция – 231, Иран – 143, Нидерланды – 80, Бельгия – 56, Германия – 47, Великобритания – 43.
Лидером по количеству лиц, что выздоровели, не учитывая Китай, является Иран – 9625 человек, Италия - 9362, Испания - 5367, Франция - 3900, Южная Корея - 4144, Германия - 3547, США - 394 (при 66 782 случаях заражения в целом).
Напомним, по состоянию на 25 марта общее количество смертей от коронавируса COVID-19 во всем мире составило уже более 20 тысяч и составляет 20 828 человек.
- 09:12 26 марта Коронавирус в мире: Италия и Испания опередили Китай по количеству смертей
- 08:55 26 марта Зеленский назначил несколько руководителей СБУ в областях
- 08:41 26 марта За сутки боевики выпустили по украинским военным более 30 мин - ОС
- 08:26 26 марта Коронавирус уже в Харькове, а Минздрав молчит - нардеп
- 22:36 25 марта В Украине зафиксировано 145 случаев коронавируса - Минздрав
- 22:32 25 марта Коронавирус: в Украине уже пять смертельных случаев
- 15:38 25 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 12:00 22 марта Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида