Коронавирус на Донбассе: боевики полностью закрывают пропуск людей через линию разграничения
Как передает RegioNews, об этом пишут СМИ боевиков, ссылаясь на "главу "ДНР" Дениса Пушилина.
По его словам, полное прекращение движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля "ДНР" на границе с Украиной начнет действовать с 00:00 субботы, 21 марта, в 2020 году.
Как отметил Пушилин, таким образом у жителей оккупированных регионов, которые сейчас находятся на подконтрольной Украине территории, еще есть время вернуться домой.
Также сообщается, что боевики предпримут все необходимые меры, чтобы те, кто вернется, находились под наблюдением врачей.
По словам боевика, на оккупированной территории Донецкой области на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.
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Напомним, ранее КПВВ "Станица Луганская" закрыли на две недели.
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