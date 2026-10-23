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23 октября 2026, 07:03

Россияне массированно атаковали Сумы ударными БпЛА: есть пострадавшие

23 октября 2026, 07:03
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 23 октября российские войска массированно атаковали ударными беспилотниками Сумы. Часть враждебных БпЛА достигла целей

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Под ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры в трех разных частях города. Также зафиксированы повреждения в жилом секторе Ковпаковского района.

По предварительной информации, по меньшей мере два человека пострадали. Их состояние уточняется, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

На местах попадания продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и угрозы находиться в укрытиях.

Напомним, в Житомире в результате российских обстрелов вечером 22 октября пострадали восемь человек, среди них двое детей. Все пострадавшие госпитализированы. Российский удар повредил частный одноэтажный жилой дом.

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