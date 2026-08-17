Фото: АО "Черниговоблэнерго"

В результате вражеской атаки поврежден энергетический объект в Чернигове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".

Более 10 тысяч абонентов в городе временно остались без электроснабжения.

Энергетики начнут восстановительные работы сразу, как только позволит ситуация с безопасностью, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан.

Напомним, по состоянию на утро 17 августа из-за обстрелов есть обесточивание в пяти областях, самая сложная ситуация – в Херсонской области.