Фото: АТ "Чернігівобленерго"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на АТ "Чернігівобленерго".

Понад 10 тисяч абонентів у місті тимчасово залишилися без електропостачання.

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу, як тільки дозволить безпекова ситуація, аби якнайшвидше повернути світло в оселі містян.

Нагадаємо, станом на ранок 17 серпня через обстріли є знеструмлення у п'яти областях, найскладніша ситуація – на Херсонщині.