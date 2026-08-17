Иллюстративное фото: pixabay

По состоянию на утро 17 августа из-за боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Самая сложная ситуация – в Херсонской области. Из-за повреждений энергообъектов в результате вражеских атак в этом регионе обесточено наибольшее количество потребителей.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация безопасности. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей.

Применение ограничений 17 августа не прогнозируется. Отмечается, что активное энергопотребление следует перенести на дневное время – с 10:00 до 16:00. Граждан просят, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы – с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в результате очередных вражеских обстрелов в Херсоне возникли перебои с электроснабжением.