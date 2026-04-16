В поврежденном российской атакой кафе Днепра большой наплыв клиентов
Посетители днепровского кафе пришли поддержать любимое заведение, несмотря на разрушения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Видомо".
Заведение пострадало во время воздушной атаки на Днепр ночью 16 апреля: там выбиты все окна и двери.
Однако это совсем не остановило посетителей и они, все равно, пришли в кафе.
"Пока люди сидят не только за столиками, но даже на подоконниках и общаются через выбитые окна", – отмечает корреспондент "Видомо".
Напомним, в ночь на 16 апреля армия РФ атаковала жилые кварталы Днепра. В результате обстрела четыре человека погибли, десятки получили ранения.
