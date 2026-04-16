В поврежденном российской атакой кафе Днепра большой наплыв клиентов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Видомо".

Заведение пострадало во время воздушной атаки на Днепр ночью 16 апреля: там выбиты все окна и двери.

Однако это совсем не остановило посетителей и они, все равно, пришли в кафе.

"Пока люди сидят не только за столиками, но даже на подоконниках и общаются через выбитые окна", – отмечает корреспондент "Видомо".

Напомним, в ночь на 16 апреля армия РФ атаковала жилые кварталы Днепра. В результате обстрела четыре человека погибли, десятки получили ранения.