Графики отключений 17 апреля: будут ли выключать свет в пятницу
В пятницу, 17 апреля, меры ограничения потребления для населения и бизнеса снова не прогнозируются
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
В то же время энергетики призывают пользоваться мощными энергоприборами с 11 до 15 часов, поскольку именно в это время наиболее продуктивно работают солнечные электростанции.
В вечерние пиковые часы, с 18 до 22 часов, следует, по возможности экономно потреблять электроэнергию, чтобы избежать перегрузки энергосистемы, учитывая, что эффективность солнечных электростанций в это время существенно ниже.
Напомним, из-за атаки 16 апреля Николаев и часть Николаевской области остались без света. Энергетики приступили к восстановительным работам, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.
