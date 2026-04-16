Графики отключений 17 апреля: будут ли выключать свет в пятницу

В пятницу, 17 апреля, меры ограничения потребления для населения и бизнеса снова не прогнозируются

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В то же время энергетики призывают пользоваться мощными энергоприборами с 11 до 15 часов, поскольку именно в это время наиболее продуктивно работают солнечные электростанции.

В вечерние пиковые часы, с 18 до 22 часов, следует, по возможности экономно потреблять электроэнергию, чтобы избежать перегрузки энергосистемы, учитывая, что эффективность солнечных электростанций в это время существенно ниже.

Напомним, из-за атаки 16 апреля Николаев и часть Николаевской области остались без света. Энергетики приступили к восстановительным работам, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.