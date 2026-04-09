В Черниговском ТЦК заявили, что видео Гончаренко об условиях содержания мобилизованных фейковое
Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал видео, на котором якобы показаны ненадлежащие условия содержания в ТЦК в Прилуках. В Черниговском областном ТЦК отреагировали на обвинения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговский ТЦК.
На обнародованном видео видна кровать в зарешеченном помещении, со стен которого обрушивается штукатурка.
Гончаренко заявил, что в таких условиях содержатся мобилизованные.
В то же время в Черниговском ТЦК заявили, что "Telegram-каналы, специализирующиеся на хайповых новостях о так называемом сопротивлении мобилизации" распространили "циничную неправду и манипулятивный контент". Также в ведомстве отметили, что ролик фейковый и не имеет никакого отношения к Прилуцкому РТЦК и СП.
Как сообщалось, в Черниговской области мужчина угрожал "атаковать" ТЦК гранатами. За совершенное его приговорили к 5 годам лишения свободы.