В двух селах Черниговщины обнаружили бешенство

иллюстративное фото: из открытых источников

На территории Куликовской общины зафиксированы случаи бешенства в населенных пунктах Салтыкова Девица и Авдеевка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ЧEline.

В соответствии с решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Черниговской районной государственной администрации:

• объявлены неблагополучными пунктами по бешенству села Салтыкова Девица и Авдеевка;

• определены угрожающие зоны в радиусе 3 км от выявленных случаев (в т.ч. н.п. Ковчин и Глузды);

• введены карантинные ограничения в неблагополучных пунктах и угрожающих зонах;

• утвержден план комплексных мер по ликвидации и профилактике бешенства.

Ранее в Черниговской области был зафиксирован случай африканской чумы свиней. Это произошло в августе 2023 года.