В двух селах Черниговщины обнаружили бешенство
На территории Куликовской общины зафиксированы случаи бешенства в населенных пунктах Салтыкова Девица и Авдеевка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ЧEline.
В соответствии с решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Черниговской районной государственной администрации:
• объявлены неблагополучными пунктами по бешенству села Салтыкова Девица и Авдеевка;
• определены угрожающие зоны в радиусе 3 км от выявленных случаев (в т.ч. н.п. Ковчин и Глузды);
• введены карантинные ограничения в неблагополучных пунктах и угрожающих зонах;
• утвержден план комплексных мер по ликвидации и профилактике бешенства.
Ранее в Черниговской области был зафиксирован случай африканской чумы свиней. Это произошло в августе 2023 года.
