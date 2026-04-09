У Чернігівському ТЦК заявили, що відео Гончаренка про умови утримання мобілізованих фейкове

фото: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував відео, на якому нібито показано неналежні умови утримання в ТЦК у місті Прилуки. У Чернігівському обласному ТЦК відреагували на звинувачення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернігівський ТЦК.

На оприлюдненому відео видно ліжко в заґратованому приміщенні, зі стін якого обвалюється штукатурка.

Гончаренко заявив, що в таких умовах утримують мобілізованих.

Водночас у Чернігівському ТЦК заявили, що "Telegram-канали, які спеціалізуються на хайпових новинах про так званий "спротив мобілізації”" поширили "цинічну неправду та маніпулятивний контент". Також у відомстві зазначили, що ролик є фейковим і не має жодного стосунку до Прилуцького РТЦК та СП.

Як повідомлялось, на Чернігівщині чоловік погрожував "атакувати" ТЦК гранатами. За скоєне його засудили до 5 років позбавлення волі.