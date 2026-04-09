Атаки БпЛА на Черниговщину: поврежденные дом и спортплощадка
Враг продолжает атаковать Черниговскую область беспилотниками
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Вчера в Новгород-Северском районе россияне ударили дроном по трактору лесоводов. В Семеновской общгромадене вражеский дрон попал по спортивной площадке.
Сегодня утром, 9 апреля, в результате вражеской атаки возник пожар на территории домохозяйства в Черниговском районе – поврежден дом, хозяйственные постройки, автомобиль местных жителей.
Информации о пострадавших нет. Полицейские документируют последствия атак россиян.
Напомним, утром 9 апреля враг атаковал Запорожский район, нанес по меньшей мере 8 ударов. Один человек погиб, четверо получили ранения. Власти показали последствия атаки.
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Российский дрон ударил по АЗС в Сумской области: пострадали два человека
09 апреля 2026, 11:14Пасха под ограничениями: где в Украине смягчат комендантский час
09 апреля 2026, 10:57На Буковине будут судить экс-налоговика, который "списал" знакомым 1,5 млн грн налогов
09 апреля 2026, 10:48На Харьковщине мужчина "сливал" россиянам позиции ВСУ в Изюме
09 апреля 2026, 10:35В Херсоне мужчина подорвался на российской мине
09 апреля 2026, 10:27В Карпатах на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -10°
09 апреля 2026, 10:26В Харьковской области 19-летнего юношу задержали за изнасилование 13-летней девочки
09 апреля 2026, 10:12На Закарпатье избили ветерана войны: правоохранители ищут нападающих
09 апреля 2026, 09:43Россияне ударили по Павлограду: повреждено предприятие
09 апреля 2026, 09:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все блоги »