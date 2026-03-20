20 березня 2026, 23:15

На Чернігівщині псевдобанкіри обчистили рахунок жінки

Фото: Національна поліція
У Чернігові 23-річна дівчина стала жертвою аферистів. Все сталось через підозрілий дзвінок

Про це повідомляє поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

23-річна жителька Чернігова звернулась до поліції. Вона розповіла, що їй зателефонував невідомий і представився працівником банку. Він запропонував підвищити кредитний ліміт належного їй банківського рахунку нібито для збереження коштів.

Дівчина довірилась аферисту. В результаті вона перевела на рахунок зловмисників понад 55 тисяч гривень. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Поліцейські закликають мешканців Чернігівщини не передавати стороннім особам жодних відомостей про свої банківські картки та уникати операцій з переказу грошей на невідомі рахунки. Представляючись співробітниками банків, шахраї випитують у потерпілих секретні дані та можуть отримати доступ до ваших рахунків", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті 55-річний чоловік став жертвою аферистів. Це сталось, коли він шукав підробіток онлайн. Чоловік втратив 46 тис. грн, повідомивши шахраям код із SMS при нібито працевлаштуванні.

