16:55  11 марта
Российская авиация сбросила бомбу на многоквартирный дом в Запорожье
16:21  11 марта
Почти летняя погода: завтра в Украине ожидается до +18 градусов
09:52  11 марта
В Одесской области женщину приговорили к 10 годам за избиение 1,5-летнего сына
11 марта 2026, 17:22

РФ пытается разрушить украинскую нефтетранспортную инфраструктуру

11 марта 2026, 17:22
иллюстративное фото: из открытых источников
Россия второй день подряд атакует украинскую нефтетранспортную инфраструктуру

Как передает RegioNews, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления компании Сергей Корецкий.

"Два дня подряд россияне атакуют БПЛА нефтетранспортную инфраструктуру Группа Нафтогаз на юге Украины. Зафиксированы повреждения и разрушения на одной из перекачивающих станций. К счастью, люди живы", – говорится в сообщении.

Как отмечается, это далеко не первая атака на разные участки нашей инфраструктуры.

В настоящее время подразделения ГСЧС и специалисты компании занимаются ликвидацией последствий обстрелов.

Всего с начала этого года Россия совершила более 30 атак на объекты инфраструктуры Группы Нафтогаз.

Как сообщалось, за четыре года войны РФ совершила почти 6 тысяч атак на энергосистему Украины. В связи с этим отрасль понесла значительные потери.

Венгерская делегация едет в Украину проверять "Дружбу"
11 марта 2026, 14:40
Силы ПВО обезвредили 90 из 99 беспилотников, которыми РФ атаковала Украину
11 марта 2026, 08:42
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
В Виннице запускают специальные мобильные группы для вручения повесток
11 марта 2026, 18:12
Пора вернуть авиасообщение в Украину
11 марта 2026, 17:59
В Винницкой области мужчина изнасиловал дочь бывшей
11 марта 2026, 17:45
В Киеве наказали женщину, которая жестоко побила собаку
11 марта 2026, 17:25
В Киеве мать создавала порно с малолетними дочерьми
11 марта 2026, 17:00
Российская авиация сбросила бомбу на многоквартирный дом в Запорожье
11 марта 2026, 16:55
Почти летняя погода: завтра в Украине ожидается до +18 градусов
11 марта 2026, 16:21
Заблокировали счет "из-за российского флага": Олег Гороховский получил критику после публикации фото клиентки monobank
11 марта 2026, 15:45
Первое соглашение САП с реальным наказанием: эксчиновник Минобороны сядет на 4 года за взятки
11 марта 2026, 15:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Павел Казарин
