РФ пытается разрушить украинскую нефтетранспортную инфраструктуру

Как передает RegioNews, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления компании Сергей Корецкий.

"Два дня подряд россияне атакуют БПЛА нефтетранспортную инфраструктуру Группа Нафтогаз на юге Украины. Зафиксированы повреждения и разрушения на одной из перекачивающих станций. К счастью, люди живы", – говорится в сообщении.

Как отмечается, это далеко не первая атака на разные участки нашей инфраструктуры.

В настоящее время подразделения ГСЧС и специалисты компании занимаются ликвидацией последствий обстрелов.

Всего с начала этого года Россия совершила более 30 атак на объекты инфраструктуры Группы Нафтогаз.

Как сообщалось, за четыре года войны РФ совершила почти 6 тысяч атак на энергосистему Украины. В связи с этим отрасль понесла значительные потери.