Поліція завершила розслідування щодо медика Ніжинського району, чия недбалість призвела до смерті чоловіка. Обвинувальний акт передали до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У лютому 2025 року до лікарні потрапив чоловік із закритим переломом лівої гомілки зі зміщенням. Пацієнта госпіталізували до травматологічного відділення.

Слідство встановило, що лікар при призначенні ліків не врахував вік, вагу та супутні серцево-судинні захворювання пацієнта. Хворому дали дозу препарату, яка була вдвічі меншою за мінімальну норму. Це спричинило тяжкі ускладнення, від яких чоловік помер.

Судмедекспертиза підтвердила порушення медичних протоколів та довела, що пацієнт помер саме через дії лікаря.

Медику загрожує до двох років позбавлення волі за неналежне виконання професійних обов’язків (ч. 1 ст. 140 ККУ).

