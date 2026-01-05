После ночной атаки РФ: ГСЧС показала масштабы разрушений на Черниговщине
В ночь на 5 января Черниговщина подверглась очередной атаке со стороны российских войск
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В Чернигове попадание зафиксировано в гаражный кооператив: 8 гаражей разрушены, еще 96 повреждены.
Под удар также попал частный жилой дом, а на территории коммунального учреждения разрушено хозяйственно-складское здание.
В Корюковском районе БПЛА попали по предприятию и на территории частного домовладения.
В Нежинском районе под вражеским ударом оказался один из объектов инфраструктуры.
Спасатели оперативно ликвидировали возникшие на местах атак пожары. Предварительно, без погибших и пострадавших.
Напомним, в ночь на 5 января российские войска нанесли комбинированный удар баллистическими ракетами и беспилотниками по промышленному предприятию в Чернигове.
Ранее сообщалось, что в эту ночь российские войска атаковали Украину 9 баллистическими ракетами типа Искандер-М и зенитными управляемыми ракетами С-300, а также 165 ударными беспилотниками.