После ночной атаки РФ: ГСЧС показала масштабы разрушений на Черниговщине

Фото: ГСЧС Черниговщины

В ночь на 5 января Черниговщина подверглась очередной атаке со стороны российских войск

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Чернигове попадание зафиксировано в гаражный кооператив: 8 гаражей разрушены, еще 96 повреждены.

Под удар также попал частный жилой дом, а на территории коммунального учреждения разрушено хозяйственно-складское здание.

В Корюковском районе БПЛА попали по предприятию и на территории частного домовладения.

В Нежинском районе под вражеским ударом оказался один из объектов инфраструктуры.

Спасатели оперативно ликвидировали возникшие на местах атак пожары. Предварительно, без погибших и пострадавших.

Напомним, в ночь на 5 января российские войска нанесли комбинированный удар баллистическими ракетами и беспилотниками по промышленному предприятию в Чернигове.

Ранее сообщалось, что в эту ночь российские войска атаковали Украину 9 баллистическими ракетами типа Искандер-М и зенитными управляемыми ракетами С-300, а также 165 ударными беспилотниками.