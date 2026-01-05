10:38  05 января
Во Львовской области столкнулись два автомобиля: травмированы четверо, среди них дети
10:01  05 января
Пожар в Соломенском районе Киева: на месте работают спасатели
09:28  05 января
В Конотопе пьяный мужчина случайно повредил портрет погибшего Героя
UA | RU
UA | RU
05 января 2026, 09:18

Россия обстреляла Чернигов баллистикой и БпЛА: 8 гаражей разрушены, 15 домов повреждены

05 января 2026, 09:18
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ночь на 5 января российские войска нанесли комбинированный удар баллистическими ракетами и беспилотниками по промышленному предприятию в Чернигове

Об этом сообщил и.о. мэра Александр Ломако, передает RegioNews.

"Ночью враг нанес массовый комбинированный удар баллистике и БПЛА по Чернигову. В результате атаки пострадавших нет", – отметил он.

По его словам объект обстрела находился в районе плотной гражданской застройки.

Начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский уточнил, что в результате атаки разрушены 8 гаражей и повреждены 96 гаражных помещений, хозяйственные здания коммунального учреждения и предприятия.

Кроме того, зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом, из-за чего возник пожар, а также повреждены 15 частных домов: выбиты окна и двери, повреждены заборы и ворота.

Погибших и травмированных нет, добавил Брижинский.

Напомним, сегодня, 5 января, российские войска в очередной раз нанесли удары по Киевской области. В результате атак разрушен один жилой дом, повреждена многоэтажка, 13 частных домов и автомобили.

Ранее сообщалось, что в эту ночь россияне также атаковали и Киев. В Оболонском районе зафиксировано попадание в четырехэтажное здание частного медицинского учреждения. Погиб человек, еще трое пострадали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Чернигов БПЛА атака разрушения дома российская армия гаражный кооператив Балистика гараж
Удар по больнице в Киеве: один человек погиб, трое пострадали
05 января 2026, 07:43
Раненый гражданский и разрушенные дома: последствия ударов дронов по Сумской области
04 января 2026, 17:11
В результате вражеских ударов по Донецкой области 1 человек погиб, еще один получил ранения
04 января 2026, 16:00
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Во Львовской области столкнулись два автомобиля: травмированы четверо, среди них дети
05 января 2026, 10:38
РФ атаковала Украину 9 ракетами и 165 дронами: как отработала ПВО
05 января 2026, 10:22
Пожар в Соломенском районе Киева: на месте работают спасатели
05 января 2026, 10:01
Буданов поддерживал прямые контакты с командой Трампа параллельно с Ермаком – УП
05 января 2026, 09:57
В Конотопе пьяный мужчина случайно повредил портрет погибшего Героя
05 января 2026, 09:28
Киевщина под обстрелом: один погибший, повреждены дома
05 января 2026, 08:45
Год приговора: либо Украина изменится, либо исчезнет
05 января 2026, 08:35
Гончаренко: Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ
05 января 2026, 08:05
Удар по больнице в Киеве: один человек погиб, трое пострадали
05 января 2026, 07:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Все блоги »