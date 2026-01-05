Россия обстреляла Чернигов баллистикой и БпЛА: 8 гаражей разрушены, 15 домов повреждены

Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 5 января российские войска нанесли комбинированный удар баллистическими ракетами и беспилотниками по промышленному предприятию в Чернигове

Об этом сообщил и.о. мэра Александр Ломако, передает RegioNews.

"Ночью враг нанес массовый комбинированный удар баллистике и БПЛА по Чернигову. В результате атаки пострадавших нет", – отметил он.

По его словам объект обстрела находился в районе плотной гражданской застройки.

Начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский уточнил, что в результате атаки разрушены 8 гаражей и повреждены 96 гаражных помещений, хозяйственные здания коммунального учреждения и предприятия.

Кроме того, зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом, из-за чего возник пожар, а также повреждены 15 частных домов: выбиты окна и двери, повреждены заборы и ворота.

Погибших и травмированных нет, добавил Брижинский.

Напомним, сегодня, 5 января, российские войска в очередной раз нанесли удары по Киевской области. В результате атак разрушен один жилой дом, повреждена многоэтажка, 13 частных домов и автомобили.

Ранее сообщалось, что в эту ночь россияне также атаковали и Киев. В Оболонском районе зафиксировано попадание в четырехэтажное здание частного медицинского учреждения. Погиб человек, еще трое пострадали.