РФ атаковала Украину 9 ракетами и 165 дронами: как отработала ПВО

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 5 января российские войска атаковали Украину 9 баллистическими ракетами типа Искандер-М и зенитными управляемыми ракетами С-300, а также 165 ударными беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что Силы обороны отражали атаку с помощью авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 ПВО сбило или подавило 137 вражеских беспилотников на севере, центре и востоке страны.

Попадание баллистических и зенитных управляемых ракет и 26 ударных дронов зафиксировано на 10 локациях, обломки сбитых летательных аппаратов упали на 9 локациях.

Напомним, сегодня, 5 января, российские войска в очередной раз нанесли удары по Киевской области. В результате атак разрушен один жилой дом, повреждена многоэтажка, 13 частных домов и автомобили.

Ранее сообщалось, что в эту ночь россияне также атаковали и Киев. В Оболонском районе зафиксировано попадание в четырехэтажное здание частного медицинского учреждения. Погиб человек, еще трое пострадали.