10:38  05 января
Во Львовской области столкнулись два автомобиля: травмированы четверо, среди них дети
10:01  05 января
Пожар в Соломенском районе Киева: на месте работают спасатели
09:28  05 января
В Конотопе пьяный мужчина случайно повредил портрет погибшего Героя
UA | RU
UA | RU
05 января 2026, 10:22

РФ атаковала Украину 9 ракетами и 165 дронами: как отработала ПВО

05 января 2026, 10:22
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 5 января российские войска атаковали Украину 9 баллистическими ракетами типа Искандер-М и зенитными управляемыми ракетами С-300, а также 165 ударными беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что Силы обороны отражали атаку с помощью авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 ПВО сбило или подавило 137 вражеских беспилотников на севере, центре и востоке страны.

Попадание баллистических и зенитных управляемых ракет и 26 ударных дронов зафиксировано на 10 локациях, обломки сбитых летательных аппаратов упали на 9 локациях.

Напомним, сегодня, 5 января, российские войска в очередной раз нанесли удары по Киевской области. В результате атак разрушен один жилой дом, повреждена многоэтажка, 13 частных домов и автомобили.

Ранее сообщалось, что в эту ночь россияне также атаковали и Киев. В Оболонском районе зафиксировано попадание в четырехэтажное здание частного медицинского учреждения. Погиб человек, еще трое пострадали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война ПВО ВСУ Силы оборони ракеты БПЛА
Россия обстреляла Чернигов баллистикой и БпЛА: 8 гаражей разрушены, 15 домов повреждены
05 января 2026, 09:18
Киевщина под обстрелом: один погибший, повреждены дома
05 января 2026, 08:45
Удар по больнице в Киеве: один человек погиб, трое пострадали
05 января 2026, 07:43
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
После ночной атаки РФ: ГСЧС показала масштабы разрушений на Черниговщине
05 января 2026, 10:52
Во Львовской области столкнулись два автомобиля: травмированы четверо, среди них дети
05 января 2026, 10:38
Пожар в Соломенском районе Киева: на месте работают спасатели
05 января 2026, 10:01
Буданов поддерживал прямые контакты с командой Трампа параллельно с Ермаком – УП
05 января 2026, 09:57
В Конотопе пьяный мужчина случайно повредил портрет погибшего Героя
05 января 2026, 09:28
Россия обстреляла Чернигов баллистикой и БпЛА: 8 гаражей разрушены, 15 домов повреждены
05 января 2026, 09:18
Киевщина под обстрелом: один погибший, повреждены дома
05 января 2026, 08:45
Год приговора: либо Украина изменится, либо исчезнет
05 января 2026, 08:35
Гончаренко: Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ
05 января 2026, 08:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Все блоги »