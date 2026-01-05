Киевщина под обстрелом: один погибший, повреждены дома

Фото: Национальная полиция

Сегодня, 5 января, российские войска в очередной раз нанесли удары по Киевской области

Об этом сообщила полиция области

В результате атак разрушен один жилой дом, повреждена многоэтажка, 13 частных домов и автомобили.

В Фастовском районе уничтожено частное здание и транспортное средство. К сожалению, погиб местный житель. Также повреждены три автомобиля, 12 частных домов и шесть гаражных помещений.

В Вышгородском районе пострадал пятиэтажный жилой дом, жители эвакуированы. В Обуховском районе поврежден частный дом.

На местах происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехники и спасатели. По фактам военных преступлений возбуждены уголовные производства.

Напомним, в эту ночь россияне также атаковали и Киев. В Оболонском районе зафиксировано попадание в четырехэтажное здание частного медицинского учреждения. Погиб человек, еще трое пострадали.