10:38  05 января
Во Львовской области столкнулись два автомобиля: травмированы четверо, среди них дети
10:01  05 января
Пожар в Соломенском районе Киева: на месте работают спасатели
09:28  05 января
В Конотопе пьяный мужчина случайно повредил портрет погибшего Героя
UA | RU
UA | RU
05 января 2026, 08:45

Киевщина под обстрелом: один погибший, повреждены дома

05 января 2026, 08:45
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 5 января, российские войска в очередной раз нанесли удары по Киевской области

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В результате атак разрушен один жилой дом, повреждена многоэтажка, 13 частных домов и автомобили.

В Фастовском районе уничтожено частное здание и транспортное средство. К сожалению, погиб местный житель. Также повреждены три автомобиля, 12 частных домов и шесть гаражных помещений.

В Вышгородском районе пострадал пятиэтажный жилой дом, жители эвакуированы. В Обуховском районе поврежден частный дом.

На местах происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехники и спасатели. По фактам военных преступлений возбуждены уголовные производства.

Напомним, в эту ночь россияне также атаковали и Киев. В Оболонском районе зафиксировано попадание в четырехэтажное здание частного медицинского учреждения. Погиб человек, еще трое пострадали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область атака война российская армия погибший полиция последствия разрушения
Раненый гражданский и разрушенные дома: последствия ударов дронов по Сумской области
04 января 2026, 17:11
В результате вражеских ударов по Донецкой области 1 человек погиб, еще один получил ранения
04 января 2026, 16:00
В Запорожье вражеский беспилотник ударил по гражданскому грузовику
04 января 2026, 15:05
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
После ночной атаки РФ: ГСЧС показала масштабы разрушений на Черниговщине
05 января 2026, 10:52
Во Львовской области столкнулись два автомобиля: травмированы четверо, среди них дети
05 января 2026, 10:38
РФ атаковала Украину 9 ракетами и 165 дронами: как отработала ПВО
05 января 2026, 10:22
Пожар в Соломенском районе Киева: на месте работают спасатели
05 января 2026, 10:01
Буданов поддерживал прямые контакты с командой Трампа параллельно с Ермаком – УП
05 января 2026, 09:57
В Конотопе пьяный мужчина случайно повредил портрет погибшего Героя
05 января 2026, 09:28
Россия обстреляла Чернигов баллистикой и БпЛА: 8 гаражей разрушены, 15 домов повреждены
05 января 2026, 09:18
Год приговора: либо Украина изменится, либо исчезнет
05 января 2026, 08:35
Гончаренко: Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ
05 января 2026, 08:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Все блоги »