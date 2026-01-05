Удар по больнице в Киеве: один человек погиб, трое пострадали

Фото: ГСЧС Киева

В результате ночной атаки на Киев погиб один человек, еще трое получили ранения

Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает RegioNews.

"Киев. Один человек погиб, трое пострадали в результате российской атаки на столицу", – говорится в сообщении.

Среди пострадавших: 42-летняя женщина (помощь ей оказали на месте), а также две женщины 1977 и 1997 годов рождения (их госпитализировали).

По уточненной информации, в Оболонском районе зафиксировано попадание в четырехэтажное здание частного медицинского учреждения. В результате удара возник пожар, который спасателям удалось оперативно ликвидировать.

При обследовании помещений чрезвычайники обнаружили тело погибшего человека. Также из здания были эвакуированы 25 человек.

По словам мэра Виталия Кличко, из 26 пациентов 16 перевезли в коммунальные больницы столицы.

На месте происшествия работают соответствующие службы.

Напомним, на днях Донетчина оказалась под мощными обстрелами, затронувшими гражданские объекты. В результате атак погиб один человек, еще один получил ранения. Разрушения подверглись 35 гражданским объектам, из них 24 жилых дома. Также поврежден ряд автомобилей жителей пострадавших районов.