Після нічної атаки РФ: ДСНС показала масштаби руйнувань на Чернігівщині

Фото: ДСНС Чернігівщини

У ніч на 5 січня Чернігівщина зазнала чергової атаки з боку російських військ

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Чернігові влучання зафіксовано в гаражний кооператив: 8 гаражів зруйновано, ще 96 пошкоджено.

Під удар також потрапив приватний житловий будинок, а на території комунальної установи зруйновано господарчо-складську будівлю.

У Корюківському районі БпЛА влучили по підприємству та на території приватного домоволодіння.

У Ніжинському районі під ворожим ударом опинився один із об’єктів інфраструктури.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, що виникли на місцях атак. Попередньо, без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 5 січня російські війська завдали комбінованого удару балістичними ракетами та безпілотниками по промисловому підприємству в Чернігові.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські війська атакували Україну 9 балістичними ракетами типу Іскандер-М та зенітними керованими ракетами С-300, а також 165 ударними безпілотниками.