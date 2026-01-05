Після нічної атаки РФ: ДСНС показала масштаби руйнувань на Чернігівщині
У ніч на 5 січня Чернігівщина зазнала чергової атаки з боку російських військ
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
У Чернігові влучання зафіксовано в гаражний кооператив: 8 гаражів зруйновано, ще 96 пошкоджено.
Під удар також потрапив приватний житловий будинок, а на території комунальної установи зруйновано господарчо-складську будівлю.
У Корюківському районі БпЛА влучили по підприємству та на території приватного домоволодіння.
У Ніжинському районі під ворожим ударом опинився один із об’єктів інфраструктури.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, що виникли на місцях атак. Попередньо, без загиблих та постраждалих.
Нагадаємо, в ніч на 5 січня російські війська завдали комбінованого удару балістичними ракетами та безпілотниками по промисловому підприємству в Чернігові.
Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські війська атакували Україну 9 балістичними ракетами типу Іскандер-М та зенітними керованими ракетами С-300, а також 165 ударними безпілотниками.