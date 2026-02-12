15:59  12 февраля
Во Львове СБУ задержала российского корректировщика, который "сливал" координаты Сил обороны
Во Львове СБУ задержала российского корректировщика, который "сливал" координаты Сил обороны

фото: СБУ
Контрразведка Службы безопасности задержала во Львове вражеского информатора, собиравшего данные о местах дислокации Сил обороны для нанесения ударов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, злоумышленником оказался 21-летний местный житель. У него была игровая зависимость и искала "легкие заработки" в Телеграмм-каналах, чтобы оплатить долги, возникшие из-за азартных игр.

Молодой человек обходил областной центр и его окрестности, где с помощью мобильного приложения фиксировал координаты мест сосредоточения личного состава Сил обороны.

Также злоумышленник пытался выявить воинские части и другие режимные объекты, которые могли бы стать потенциальными "целями" для врага.

Собранные данные он накапливал на своем смартфоне в виде фото зданий и их координат.

Злоумышленник был задержан. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 11 февраля силы ПВО обезвредили два вражеских "Кинжала", летевших в направлении Львова. Впоследствии в воздушных силах рассказали подробности атаки на регион.

