15:32  27 декабря
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине
14:34  27 декабря
В Киеве существенно возросло количество пострадавших из-за российской атаки
12:16  27 декабря
В Одесской области в ТЦК скончался мужчина
UA | RU
UA | RU
28 декабря 2025, 11:00

Трагедия в Броварах: из-за генератора в подвале погиб человек, еще один в больнице

28 декабря 2025, 11:00
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Броварах смертельное отравление угарным газом унесло жизнь одного жителя, еще один госпитализирован из-за работы генератора в подвале

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В городе Бровары на Киевщине произошел смертельный инцидент из-за отравления угарным газом. Согласно информации ГСЧС, один человек погиб, еще один госпитализирован в больницу.

Трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности – генератор, работавший в подвальном помещении многоквартирного дома, вызвал утечку токсичного газа. Угарный газ особенно опасен, потому что он невидим, не имеет запаха и вкуса, но способен смертельно поразить даже при небольшой концентрации.

Спасатели в который раз напоминают о строгом соблюдении правил пользования генераторами. Они советуют использовать их только на открытом воздухе, не ближе 6 метров от зданий, запрещают установку в жилых помещениях, подвалах, гаражах и на балконах, а также предупреждают об опасности размещения генератора рядом с окнами, дверями и вентиляционными проемами.

Кроме того, специалисты рекомендуют следить, чтобы выхлопные газы не попадали внутрь, заправлять генератор только после охлаждения и установить сигнализатор угарного газа. Пренебрежение этими правилами может стоить жизни, поэтому спасатели призывают граждан беречь себя и своих близких.

Напомним, на Киевщине в одном из таунхаусов в селе Белогородка соседи обнаружили без признаков жизни супругов и их дочь. В доме также находился их 4-летний сын. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии и с признаками обезвоживания. По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Бровары Киевская область генератор угарный газ отравление смерть безопасность ГСЧС
В Одесской области в ТЦК скончался мужчина
27 декабря 2025, 12:16
В Киевской области иномарка влетела в электроопору: погиб человек
26 декабря 2025, 21:55
Остановка подъемника на горе Захар Беркут: спасатели эвакуировали 78 человек
26 декабря 2025, 15:20
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
На Черниговщине в результате обстрелов ранена 77-летняя женщина
28 декабря 2025, 13:00
В Киеве сотрудники ТЦК при проверке документов применили газовый баллончик и электрошокер
28 декабря 2025, 12:50
В каждом селе могут появиться ТЦК: зарегистрирован соответствующий законопроект
28 декабря 2025, 12:10
Заместитель председателя ОП Ирина Мудра задекларировала 250 тыс долл. сбережений в Тель-Авиве
28 декабря 2025, 11:55
Успел просочиться за границу: НАБУ занялось "тяжеловесом" украинской политики Юрием "Юзиком" Корявченковым
28 декабря 2025, 11:30
Киев более суток оставался без света после массированной ракетно-дроновой атаки
28 декабря 2025, 10:45
Ночью враг атаковал Никополь и Синельниковщину: 5 беспилотников сбили над Днепропетровщиной
28 декабря 2025, 10:26
В результате удара по жилым домам в Харьковской области пострадали три человека
28 декабря 2025, 10:00
Подозрения в деле НАБУ и САП уже получили несколько нардепов от "Слуги народа"
28 декабря 2025, 09:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Все блоги »