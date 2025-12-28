Фото: иллюстративное

В Броварах смертельное отравление угарным газом унесло жизнь одного жителя, еще один госпитализирован из-за работы генератора в подвале

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В городе Бровары на Киевщине произошел смертельный инцидент из-за отравления угарным газом. Согласно информации ГСЧС, один человек погиб, еще один госпитализирован в больницу.

Трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности – генератор, работавший в подвальном помещении многоквартирного дома, вызвал утечку токсичного газа. Угарный газ особенно опасен, потому что он невидим, не имеет запаха и вкуса, но способен смертельно поразить даже при небольшой концентрации.

Спасатели в который раз напоминают о строгом соблюдении правил пользования генераторами. Они советуют использовать их только на открытом воздухе, не ближе 6 метров от зданий, запрещают установку в жилых помещениях, подвалах, гаражах и на балконах, а также предупреждают об опасности размещения генератора рядом с окнами, дверями и вентиляционными проемами.

Кроме того, специалисты рекомендуют следить, чтобы выхлопные газы не попадали внутрь, заправлять генератор только после охлаждения и установить сигнализатор угарного газа. Пренебрежение этими правилами может стоить жизни, поэтому спасатели призывают граждан беречь себя и своих близких.

