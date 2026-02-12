В Сумской области семьям погибших пограничников вручили государственные награды

фото: ГПСУ

В Сумской районной государственной администрации состоялось вручение государственных наград семьям павших воинов-пограничников 5 пограничного отряда, погибших на войне

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Награды вручал заместитель начальника 5-го пограничного отряда по морально-психологическому обеспечению Виктор Сапунжи. Первый заместитель председателя Сумской районной государственной администрации Сергей Тимощенко выразил слова благодарности и поддержки родным павших защитников.

Согласно Указам Президента Украины, за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу посмертно награждено:

орденом "За мужество" ІІІ степени: штаб-сержанта Владислава Лисянского,

медалью "За военную службу Украине": сержанта Алексея Бея,

медалями "Защитнику Отечества": мастер-сержанта Виталия Лушпу, главного сержанта Виталия Трояна, старшего сержанта Сергея Моголенца, старшего сержанта Анатолия Ковинько, младшего сержанта Сергея Носача, старшего солдата Романа Клипу, старшего солдата Антона Лапенко, старшего солдата Антона Лапенко, старшего солдата Антона Лапенко, Приходько.

Напомним, в конце января украинские пограничники нанесли удары по врагу в Сумской области. В частности, была обнаружена и уничтожена вражеская пехота.