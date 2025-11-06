12:40  06 ноября
На Волыни мужчина устроил наркобизнес через Telegram
09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
08:10  06 ноября
Информационная усталость: почти половина украинцев избегает новостей о войне
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2025, 14:03

Лесная прогулка закончилась трагедией: в Черниговской области двое детей взорвались на вражеской дроне

06 ноября 2025, 14:03
Читайте також українською мовою
Фото: пресс-служба полиции
Читайте також
українською мовою

В Новгород-Северском районе двое 15-летних ребят получили травмы в результате взрыва во время прогулки по лесу

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Инцидент произошел на территории Понорницкого общества, где несовершеннолетние собирали грибы.

Полицейские, оперативно прибывшие на место происшествия, установили, что подростки наткнулись на сбитый вражеский беспилотник и подошли к нему на опасное расстояние. Детонация дрона вызвала обломочные ранения обоих ребят, получающих медицинскую помощь.

Правоохранители приступили к проверке обстоятельств взрыва и определяют правовую квалификацию происшествия. Полиция отмечает строгий запрет самостоятельно касаться или перемещать подозрительные предметы, так как они могут быть смертельно опасными.

Граждан призывают сразу сообщать об обнаруженных снарядах, минах, гранатах, остатках беспилотников или других подозрительных объектах на номер 102 или в органы местной власти, ГСЧС или военных.

Напомним, в Житомирской области произошли взрывы двух автомобилей на заминированных участках, в результате которых погибли люди. По предварительным данным, водители самостоятельно сменили маршруты и заехали на опасные территории.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черниговская область Новгород-Северский взрыв дрон обломки беспилотника подростки травмы
Дроны атаковали Черниговщину: попали по энергообъекту и транспортной инфраструктуре
06 ноября 2025, 10:26
Силы ПВО обезвредили 108 из 135 российских дронов, которые ночью атаковали Украину
06 ноября 2025, 09:11
Драка между детьми в Полтаве: 11-летнего мальчика избили в дендропарке
06 ноября 2025, 08:24
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Под землей – 2595 горняков: российский удар оставил без света 8 шахт Днепропетровщины
06 ноября 2025, 14:25
СМИ узнали о миллиардных контрактах Fire Point и влиянии Миндича
06 ноября 2025, 14:15
В Ровенской области мошенники продавали крашеный мел как удобрение и заработали 1,26 млн грн: что им грозит
06 ноября 2025, 14:14
Нардеп Елена Шуляк: Государство расширило грантовую программу "Власна справа" (подробности)
06 ноября 2025, 14:11
Волонтер, а не охранник: в Николаеве задержали тренера по самбо, сопровождавший Анджелину Джоли
06 ноября 2025, 13:45
Пограничники уничтожили состав горюче-смазочных материалов россиян на Юге
06 ноября 2025, 13:29
НАБУ расследует дело о строительстве фортификаций, организованном Полтавской ОВА в Донецкой области
06 ноября 2025, 13:16
Приревновал женщину и разозлился: в Ровенской области мужчина устроил стрельбу
06 ноября 2025, 13:05
Харьковщина укрепляет партнерство со Словакией: в фокусе – медицина и образование
06 ноября 2025, 13:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »