Фото: пресс-служба полиции

В Новгород-Северском районе двое 15-летних ребят получили травмы в результате взрыва во время прогулки по лесу

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Инцидент произошел на территории Понорницкого общества, где несовершеннолетние собирали грибы.

Полицейские, оперативно прибывшие на место происшествия, установили, что подростки наткнулись на сбитый вражеский беспилотник и подошли к нему на опасное расстояние. Детонация дрона вызвала обломочные ранения обоих ребят, получающих медицинскую помощь.

Правоохранители приступили к проверке обстоятельств взрыва и определяют правовую квалификацию происшествия. Полиция отмечает строгий запрет самостоятельно касаться или перемещать подозрительные предметы, так как они могут быть смертельно опасными.

Граждан призывают сразу сообщать об обнаруженных снарядах, минах, гранатах, остатках беспилотников или других подозрительных объектах на номер 102 или в органы местной власти, ГСЧС или военных.

Напомним, в Житомирской области произошли взрывы двух автомобилей на заминированных участках, в результате которых погибли люди. По предварительным данным, водители самостоятельно сменили маршруты и заехали на опасные территории.