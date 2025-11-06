12:40  06 листопада
На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
Інформаційна втома: майже половина українців уникає новин про війну
06 листопада 2025, 14:03

Лісова прогулянка закінчилася трагедією: на Чернігівщині двоє дітей підірвалися на ворожому дроні

06 листопада 2025, 14:03
Фото: пресслужба поліції
У Новгород-Сіверському районі двоє 15-річних хлопців отримали травми внаслідок вибуху під час прогулянки лісом

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Інцидент стався на території Понорницької громади, де неповнолітні збирали гриби.

Поліцейські, які оперативно прибули на місце події, встановили, що підлітки натрапили на збитий ворожий безпілотник і підійшли до нього на небезпечну відстань. Детонація дрона спричинила уламкові поранення обох хлопців, які наразі отримують медичну допомогу.

Правоохоронці розпочали перевірку обставин вибуху та визначають правову кваліфікацію події. Поліція наголошує на суворій забороні самостійно торкатися або переміщувати підозрілі предмети, бо вони можуть бути смертельно небезпечними.

Громадян закликають одразу повідомляти про виявлені снаряди, міни, гранати, залишки безпілотників чи інші підозрілі об'єкти на номер 102 або до органів місцевої влади, ДСНС чи військових.

Нагадаємо, на Житомирщині трапилися вибухи двох автомобілів на замінованих ділянках, унаслідок яких загинули люди. За попередніми даними, водії самостійно змінили маршрути і заїхали на небезпечні території.

Чернігівська область Новгород-Сіверський вибух дрон уламки безпілотника підлітки травми
