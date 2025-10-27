РФ атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Внаслідок обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Корюківському районі Чернігівської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на АТ "Чернігівобленерго".

"Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що близько 16:00 ворог поцілив безпілотниками по інфраструктурному об'єкту у Сновську та по одному з населених пунктів Сновської громади.

Як повідомлялось, 27 жовтня РФ атакувала Чернігів та Чернігівський район ударними безпілотниками. У Чернігові внаслідок удару пошкоджено чотири житлові будинки, одна людина дістала травми.