РФ атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині
Внаслідок обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Корюківському районі Чернігівської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на АТ "Чернігівобленерго".
"Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що близько 16:00 ворог поцілив безпілотниками по інфраструктурному об'єкту у Сновську та по одному з населених пунктів Сновської громади.
Як повідомлялось, 27 жовтня РФ атакувала Чернігів та Чернігівський район ударними безпілотниками. У Чернігові внаслідок удару пошкоджено чотири житлові будинки, одна людина дістала травми.
27 жовтня 2025
Зеленський назвав головну ціль росіян на Донеччині
