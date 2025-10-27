У мережі показали наслідку масованого удару РФ по Чернігову

фото: ДСНС

У понеділок, 27 жовтня РФ атакувала Чернігів та Чернігівський район ударними безпілотниками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, у Чернігові внаслідок удару пошкоджено чотири житлові будинки, одна людина дістала травми. Постраждалого рятувальники разом із медиками доставили до карети швидкої допомоги.

У Чернігівському районі внаслідок влучання безпілотника загорілася господарча будівля. Пожежу оперативно ліквідували вогнеборці.

За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих.

Нагадаємо, днями на Чернігівщині виявили нерозірвані бойові частини ворожих дронів. Небезпечні знахідки виявили у Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах.