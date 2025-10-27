У мережі показали наслідку масованого удару РФ по Чернігову
У понеділок, 27 жовтня РФ атакувала Чернігів та Чернігівський район ударними безпілотниками
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Як зазначається, у Чернігові внаслідок удару пошкоджено чотири житлові будинки, одна людина дістала травми. Постраждалого рятувальники разом із медиками доставили до карети швидкої допомоги.
У Чернігівському районі внаслідок влучання безпілотника загорілася господарча будівля. Пожежу оперативно ліквідували вогнеборці.
За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих.
Нагадаємо, днями на Чернігівщині виявили нерозірвані бойові частини ворожих дронів. Небезпечні знахідки виявили у Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах.
Ціни на зарядні станції в Україні зросли до 61% після обстрілів, – ForbesВсі новини »
27 жовтня 2025, 14:52Сили ППО знешкодили 66 із 100 російських дронів: є влучання на 9 локаціях
27 жовтня 2025, 09:05Мінус 800 окупантів та 34 артсистеми – у Генштабі назвали втрати РФ за добу
27 жовтня 2025, 07:23
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Зеленський назвав головну ціль росіян на Донеччині
27 жовтня 2025, 20:51Львів продовжить реалізовувати культурну стратегію навіть без офіційного статусу: деталі
27 жовтня 2025, 20:47У Дніпрі рятують військового, який отримав тяжке поранення мозку
27 жовтня 2025, 20:45До суду скерували нову справу проти глави АМКУ Павла Кириленка: подробиці
27 жовтня 2025, 20:17Росіяни відправили до окопів та дали зброю: Україна врятувала ще одну групу підлітків з окупованих територій
27 жовтня 2025, 20:10У Покровську тривають міські бої: росіяни не контролюють жодного району, — ЗСУ
27 жовтня 2025, 20:09РФ атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині
27 жовтня 2025, 20:07На Дарницькому шляхопроводі встановили велодоріжки з опорами посередині: навіщо вони потрібні
27 жовтня 2025, 20:03У Севастополі перекинувся плавучий кран: двоє загиблих і багато постраждалих
27 жовтня 2025, 19:58З 1 листопада чоловіки з відстрочками не повинні відвідувати ТЦК: вони продовжуватимуться автоматично
27 жовтня 2025, 19:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі блоги »