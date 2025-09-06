Фото: поліція

У суботу, 6 вересня, росіяни атакували безпілотниками Семенівку та Городню на Чернігівщині

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок удару в Семенівці загинула 70-річна жінка, у Городні поранень зазнала 46-річна місцева мешканка.

Поліція задокументувала наслідки обстрілів і відкрила кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини.

Нагадаємо, лише за 5 днів вересня Росія застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет різних типів.