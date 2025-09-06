У Чернігові росіяни з дрона розкидали фальшиві гроші з пропагандистськими закликами

Фото: соцмережі

Вранці 6 вересня в Чернігові виявили листівки під виглядом 100-гривневих купюр із закликами передавати координати ЗСУ за винагороду

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

В одному з мікрорайонів знайшли листівки, стилізовані під 100-гривневі купюри. На них були заклики повідомляти координати українських військових та допомагати наводити вогонь по ЗСУ в обмін на "справжні" гроші.

Як з’ясувалося, ці листівки росіяни скинули з безпілотника.

На місце виїхали поліцейські, вилучили матеріали та зареєстрували подію. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію.

Правоохоронці нагадують: поширення інформації про розташування чи пересування українських військових карається законом.

