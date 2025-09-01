09:57  01 вересня
У ліцеї на Дніпропетровщині створили джинсовий клас
07:28  01 вересня
Лось вибіг на трасу: на Житомирщині в ДТП загинула жінка, ще двоє людей травмовані
08:34  01 вересня
У Харкові сталася масштабна пожежа на підприємстві
01 вересня 2025, 09:41

На Чернігівщині зіткнулися автівки: серед постраждалих – три дитини

01 вересня 2025, 09:41
Фото: поліція
ДТП сталася вдень 31 серпня біля села Морівськ у Чернігівському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На дорозі зіткнулися автомобілі Toyota та Chevrolet. Після зіткнення обидва легковики опинилися у кюветі.

Внаслідок аварії постраждали троє дітей-пасажирів із Toyota віком 13, 6 і 4 роки, а також водій Chevrolet.

Обставини ДТП з’ясовує поліція.

Нагадаємо, вночі 29 серпня на Житомирщині авто врізалося в лося. Тварина раптово вибігла на дорогу. Одна людина загинула, двоє травмовані.

