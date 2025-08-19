13:36  19 серпня
У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали
08:59  19 серпня
Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет
07:58  19 серпня
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
19 серпня 2025, 11:26

Нарвали без дозволу персики сусіда: на Чернігівщині засудили чоловіка, який катував двох дітей

19 серпня 2025, 11:26
Фото: pixabay
Суд оголосив вирок чоловіку, який кілька днів бив та знущався з двох дітей співмешканки

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

За даними прокуратури, чоловік п’яним упродовж п’яти днів знущався з 11-річної дівчинки та 12-річного хлопчика. Причиною стало те, що діти зірвали без дозволу персики у сусіда. Чоловік бив їх різними предметами – палицями, сокирою та ножем. Також він заподіяв легкі травми співмешканці, яка намагалась зупинити його.

Внаслідок катування діти отримали множинні переломи рук, закриту черепно-мозкову травму та значну кількість саден і гематом по всьому тілу.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 125 КК України та засудив до максимальної можливої міри покарання – 6 років вʼязниці.

Фігурант своєї провини не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Раніше пвідомлялося, що на Вінниччині жінку судитимуть за катування доньки. Жінка била девʼятирічну дитину за невиконане домашнє завдання.

19 серпня 2025
