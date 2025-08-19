Фото: pixabay

Суд оголосив вирок чоловіку, який кілька днів бив та знущався з двох дітей співмешканки

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews .

За даними прокуратури, чоловік п’яним упродовж п’яти днів знущався з 11-річної дівчинки та 12-річного хлопчика. Причиною стало те, що діти зірвали без дозволу персики у сусіда. Чоловік бив їх різними предметами – палицями, сокирою та ножем. Також він заподіяв легкі травми співмешканці, яка намагалась зупинити його.

Внаслідок катування діти отримали множинні переломи рук, закриту черепно-мозкову травму та значну кількість саден і гематом по всьому тілу.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 125 КК України та засудив до максимальної можливої міри покарання – 6 років вʼязниці.

Фігурант своєї провини не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

