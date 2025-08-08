Фото: поліція

ДТП сталася в четвер, 7 серпня, по обіді в селі Лавіркове Прилуцького району

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

Внаслідок аварії загинула пасажирка легковика, водій – отримав травми.

У ДСНС не повідомляють деталей аварії, але по фото видно, що відбійник наскрізь проштрикнув авто.

За допомогою спецобладнання надзвичайники деблокували тіло загиблої жінки та постраждалого водія, якого передали медикам "швидкої" для госпіталізації.

Обставини події з’ясовують правоохоронці.

