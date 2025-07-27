Ушел из жизни Леонид Яковишин - основатель "Земли и Воли" и Герой Украины
В Бобровице на Черниговщине с глубокой скорбью сообщили о смерти Леонида Яковишина - Героя Украины, генерального директора ООО "Земля и Воля"
Об этом сообщает Бобровицкая территориальная община, передает RegioNews.
Известный аграрий и управленец ушел из жизни, оставив после себя весомый след в сельскохозяйственной отрасли не только региона, но и всей страны.
В течение многих лет Леонид Григорьевич работал над развитием аграрного сектора, сосредоточивая усилия на экономическом росте Бобровицкой громады. Его предприятие стало примером стабильного и эффективного хозяйствования, получив авторитет и в Украине, и за ее пределами.
Его деятельность была направлена на модернизацию агропромышленности, внедрение современных подходов к управлению и производству. Именно благодаря стратегическому мышлению и упорному труду Яковишина, местное хозяйство стало одним из флагманов в своей сфере.
Смерть Леонида Яковишина - ощутимая потеря для громады, аграрного сообщества и всех, кто лично знал его как инициативного руководителя и человека, небезразличного к будущему страны. Бобровицкий городской совет, коллектив предприятия и жители громады выразили соболезнования родным и близким.
Напомним, в ДТП погиб народный депутат от "Голоса" Ярослав Рущишин.