Фото: Інформаційний портал Чернігівщини

У Бобровиці на Чернігівщині з глибоким сумом повідомили про смерть Леоніда Яковишина - Героя України, генерального директора ТОВ "Земля і Воля"

Про це повідомляє Бобровицька територіальна громада, передає RegioNews.

Відомий аграрій і управлінець пішов із життя, залишивши по собі вагомий слід у сільськогосподарській галузі не лише регіону, а й усієї країни.

Протягом багатьох років Леонід Григорович працював над розвитком аграрного сектору, зосереджуючи зусилля на економічному зростанні Бобровицької громади. Його підприємство стало прикладом стабільного і ефективного господарювання, здобувши авторитет і в Україні, і за її межами.

Фото: Інформаційний портал Чернігівщини

Його діяльність була спрямована на модернізацію агропромисловості, впровадження сучасних підходів до управління та виробництва. Саме завдяки стратегічному мисленню і наполегливій праці Яковишина, місцеве господарство стало одним із флагманів у своїй сфері.

Смерть Леоніда Яковишина - відчутна втрата для громади, аграрної спільноти та всіх, хто особисто знав його як ініціативного керівника і людину, небайдужу до майбутнього країни. Бобровицька міська рада, колектив підприємства та жителі громади висловили співчуття рідним і близьким.

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