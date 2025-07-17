У Чернігові загорівся ринок
Вночі 17 липня на території міського ринку в Чернігові загорілися кіоски та м’ясний павільйон. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.
Вогонь охопив групу кіосків із товарами, а також дах м’ясного павільйону. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Займання оперативно загасили.
"Причина виникнення пожежі, сума завданих збитків та інші обставини події наразі встановлюються фахівцями", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Львівщині через влучання блискавки у дах із сонячними панелями вщент згорів торговий центр.
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