У Чернігові загорівся ринок

фото: ДСНС України у Чернігівській області

Вночі 17 липня на території міського ринку в Чернігові загорілися кіоски та м’ясний павільйон. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.

Вогонь охопив групу кіосків із товарами, а також дах м’ясного павільйону. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Займання оперативно загасили.

"Причина виникнення пожежі, сума завданих збитків та інші обставини події наразі встановлюються фахівцями", — йдеться в повідомленні.