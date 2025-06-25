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25 июня 2025, 23:35

Харьковчанин, которого искала ТЦК, наехал на полицейского

25 июня 2025, 23:35
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Фото: Нацполиция
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В Харьковской области мужчина совершил наезд на правоохранителя. Это произошло на блокпосту

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Инцидент произошел 24 июня на одном из блокпостов в Харьковской области. Когда у водителя хотели проверить документы, он отказался. Отмечается, что мужчина вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и в ходе конфликта намеренно совершил наезд на полицейского.

В результате правоохранитель получил травмы. Нарушителем оказался 32-летний харьковчанин, разыскиваемый ТЦК. Ему сообщили о подозрении. Теперь мужчине грозит заключение до пяти лет.

Напомним, ранее в Ровенской области водитель во время проверки документов наехал на полицейского . Он попытался скрыться с места происшествия, наехав на правоохранителя. В результате 29-летнему лейтенанту диагностировали легкие телесные повреждения.

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