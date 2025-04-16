В Сумах обезвредили вражеский дрон с застрявшим в теплице миной
Во время атаки на Сумы один из российских дронов попал в заброшенную теплицу и застрял на металлических конструкциях.
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Боевая часть беспилотника, изготовленная кустарным способом с использованием противотанковой мины, не сработала во время падения. Она создавала угрозу для окружающих.
Взрывотехники провели разминирование, демонтировали остатки дрона из конструкций теплицы и вывезли для дальнейшей утилизации.
Напомним, ранее в Сумской области обезвредили боевую часть вражеского дрона, который упал возле частного дома.
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