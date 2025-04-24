иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В течение прошлой недели пиротехнические подразделения разминировали около 320 гектаров территорий в Харьковской области. Саперы обнаружили и обезвредили 1296 взрывоопасных предметов

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

По информации властей, с 17 по 23 апреля возведенные пиротехнические подразделения обследовали:

свыше 60 га сельхозугодий;

около 9 км линий электропередач;

более 6 км участков автомобильных дорог;

более 2 км газопроводов;

4 объекта;

разминировали 16 домовладений.

Кроме того, в течение недели специалисты повторно подключили к сети 3 305 абонентов.

"На протяжении 23 апреля пиротехнические подразделения разминировали более 24 гектаров территорий, более 15 га сельскохозяйственных угодий, более 1,5 километра линий электропередач, почти 1 километр участков автомобильных дорог, 1 объект, а также разминировали 2 домовладения. Обнаружили и обезвредили 227 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

В Харьковской ОВА напомнили, что об обнаруженных подозрительных предметах необходимо сообщать по телефонам: 101 и 102.

Напомним, в Ровенской области двое подростков пострадали из-за взрыва опасных предметов.