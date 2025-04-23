В Черниговской области пограничники уничтожили вражескую РЛС

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Россияне использовали РЛС для корректировки артиллерии при обстрелах приграничья Черниговской области, но аэроразведчики Черниговского пограничного отряда заставили ее замолчать.

После точной отработки по целям FPV-дронами, враг еще пытался спасти оборудование, но тщетно – техника сгорела дотла.

Напомним, россияне ударили дронами по предприятию в Черниговской области.