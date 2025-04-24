В Сумской области пограничники уничтожили вражеские беспилотники
Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает украинскую границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
За прошедшие сутки российские войска в очередной раз атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "герань-2"/"гербера".
Пограничники открыли огонь по БПлА врага – "герань-2" и "гербера", и в результате – ударные дроны противника успешно были уничтожены.
Кроме этого, пограничники уничтожили пять FPV-дронов, четыре из которых на оптоволокне.
Напомним, в Сумской области пиротехники уничтожили пять найденных боеприпасов.
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