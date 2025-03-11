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11 марта 2025, 09:46

На Закарпатье объявили подозрения военным чиновникам, которые переплатили 6 млн грн на строительстве общежития

11 марта 2025, 09:46
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фото: ГБР
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Правоохранители сообщили о подозрении командиру и заместителю командира одной из воинских частей в Закарпатье, переплативших 6 млн грн за строительство военного жилья

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

В 2021-2022 годах военная часть заключила соглашение с частным предприятием на строительство общежития для военнослужащих общей стоимостью более 33 млн. гривен. В то же время, предприятие безосновательно увеличило стоимость строительных работ, включив в цену налог на добавленную стоимость, хотя по законодательству при строительстве жилых объектов НДС не начисляется.

Командир воинской части, подписывая акты выполненных работ, не проверил их правильность и соответствие законодательству. Не сделал этого и заместитель командира, подписывавший часть актов, временно исполняющий обязанности командира.

Из-за их халатности государство переплатило за строительство военных объектов почти 6 млн гривен.

Чиновникам грозит до 7 лет заключения.

Решается вопрос о возмещении нанесенного государству ущерба. Также будет дана правовая оценка действиям предприятия, которое завысило стоимость работ.

Напомним, что ранее в Одессе разоблачили хищение бюджетных средствна ремонте в больнице. Подозревают подрядчика, завысившего стоимость работ. Речь идет о деньгах, которые выделялись на ремонт помещений городской больницы для госпитализации больных острой респираторной болезнью СОVID-19 в Киевском районе Одессы.

Закарпатье ГБР
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